TASR
dnes 24. decembra 2025 o 10:54
Čas čítania 0:17

SHMÚ varuje pred vetrom. V niektorých regiónoch môže dosiahnuť až 75 km/h (+ mapa)

SHMÚ varuje pred vetrom. V niektorých regiónoch môže dosiahnuť až 75 km/h (+ mapa)
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 75 kilometrov za hodinu.

V Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji platia v stredu (24. 12.) výstrahy pred silným vetrom. 

Výstrahy platia od polnoci, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji do 18.00 h a v Košickom až do noci. Podľa SHMÚ môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,
ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informujú meteorológovia.

počasie, vystrahy, mapa
Zdroj: SHMU.sk
24. decembra 2025 o 8:39 Čas čítania 0:50 Predvianočná tragédia vo Veľkých Kapušanoch: Po páde strechy zahynuli traja ľudia, medzi nimi aj otec dvojičiek Predvianočná tragédia vo Veľkých Kapušanoch: Po páde strechy zahynuli traja ľudia, medzi nimi aj otec dvojičiek
24. decembra 2025 o 7:54 Čas čítania 0:57 Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
23. decembra 2025 o 17:41 Čas čítania 0:28 Nalákali ho na rande s mladou ženou, dobili ho konárom a boxerom Nalákali ho na rande s mladou ženou, dobili ho konárom a boxerom
víchrica, vietor
Zdroj: TASR/Roman Hanc
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie
