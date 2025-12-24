Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 75 kilometrov za hodinu.
V Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji platia v stredu (24. 12.) výstrahy pred silným vetrom.
Výstrahy platia od polnoci, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji do 18.00 h a v Košickom až do noci. Podľa SHMÚ môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,
ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informujú meteorológovia.
24. decembra 2025 o 8:39 Čas čítania 0:50 Predvianočná tragédia vo Veľkých Kapušanoch: Po páde strechy zahynuli traja ľudia, medzi nimi aj otec dvojičiek
24. decembra 2025 o 7:54 Čas čítania 0:57 Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka