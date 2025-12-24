Príčiny nešťastia vyšetruje polícia.
Predvianočná tragédia na východe Slovenska si vyžiadala tri ľudské životy. V utorok krátko po 14.00 h sa v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch zrútila časť strechy budovy, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce.
V čase nešťastia sa v objekte nachádzalo päť ľudí. Traja z nich zahynuli priamo na mieste, medzi obeťami bol aj čerstvý otec dvojičiek, informujú tvnoviny.sk. Jednu osobu sa podarilo nájsť pri vedomí v troskách – záchranári ju previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré si vyžiadajú viac ako 42 dní liečby. Jedna osoba vyviazla bez zranení.
Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky. Do akcie nasadili profesionálnych hasičov z Veľkých Kapušian, Michaloviec a Košíc, Záchrannú brigádu HaZZ z Humenného aj dobrovoľné hasičské zbory z okolitých obcí. Zásah komplikovali nestabilné časti stavby – nad objektom stále viseli ťažké panely, ktoré hrozili ďalším zrútením. Na odstránenie sutín privolali aj ťažkú techniku vrátane žeriavu a bagra.
Podľa výpovedí miestnych obyvateľov malo v budove prebiehať búranie steny, čo mohla strecha nevydržať. Presné príčiny nešťastia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
K tragédii sa vyjadril aj košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a zranenému poprial skoré uzdravenie. Zároveň poďakoval záchranným zložkám a vyzval verejnosť k modlitbám za obete a ich rodiny, ktoré tragédia zasiahla v mimoriadne citlivom predvianočnom období.