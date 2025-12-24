V súvislosti s incidentom polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Policajná hliadka v bratislavských Rusovciach zastavila muža, ktorý v noci jazdil po chodníku na golfovom vozíku. Policajti si ho všimli krátko po 20.30 h v blízkosti miestneho pohostinstva, kde bol vozík zaparkovaný, informovala polícia na sociálnej sieti.
Muž pri kontrole javil známky požitia alkoholu, preto ho podrobili dychovej skúške. Tá potvrdila prítomnosť alkoholu v dychu, pričom nameraná hodnota presiahla jedno promile. Opakovaná skúška mala rovnaký výsledok.
Policajti muža na mieste zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde s ním vykonali potrebné úkony. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Golfový vozík zaistili pre ďalšie vyšetrovanie.
V súvislosti s incidentom polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.