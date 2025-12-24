Vo vyšších polohách nie je vylúčený sneh.
Počasie nad Európou sa na konci roka začne meniť. Po doteraz miernom decembri príde ochladenie, ktoré sa postupne prejaví aj počas vianočných sviatkov.
Podľa meteorológov z portálu Severe Weather sa nad Atlantikom a západnou Európou vytvára výrazná tlaková výš. Tá zmení smer prúdenia vzduchu a umožní, aby sa do časti Európy dostal chladnejší vzduch zo severu a východu.
Ochladenie by sa malo začať prejavovať už počas Vianoc
Okolo prelomu rokov sa dokonca objavuje možnosť ešte výraznejšieho ochladenia, ktoré by mohlo mať až arktický charakter. V niektorých regiónoch Európy sa očakáva aj sneženie, najmä vo vyšších polohách Álp, na Balkáne či v južných častiach Francúzska. Zimné zrážky nie sú vylúčené ani v Rakúsku, Maďarsku či na juhu Nemecka.
Na Slovensku sa zmena počasia prejaví o niečo neskôr. Podľa iMeteo sa počas Vianoc začne rozpadať teplotná inverzia. Počasie bude premenlivé, niekde so slnkom, inde so zrážkami. Vo vyšších polohách môže snežiť a pri priaznivom vývoji sa sneh neskôr môže objaviť aj v nižších oblastiach.