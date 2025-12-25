Tovar je možné vrátiť v ktorejkoľvek predajni, peniaze budú vrátené v plnej výške.
Spoločnosť TESCO Stores SR na webe oznámila, že na žiadosť výrobcu AGROFARMA, spol. s r. o., Červený Kameň, sťahuje z predaja tri druhy bryndze. Dôvodom je, že výrobky nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám, a preto sa preventívne sťahujú z trhu.
Zákazníci, ktorí si uvedené produkty zakúpili v ktorejkoľvek predajni Tesca, ich môžu vrátiť na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom. Cena bude vrátená v plnej výške.
Stiahnutie sa týka týchto výrobkov s rovnakou šaržou L171225 a dátumom spotreby 31. 12. 2025:
- Plnotučná bryndza 250 g (dyha)
- Tesco Bryndza 250 g
- TS Bryndza plnotučná 125 g
Obchodný reťazec odporúča zákazníkom, aby uvedené výrobky nekonzumovali. Opatrenie sa vzťahuje iba na konkrétne šarže uvedené vyššie.