Hlavná vlna zrážok sa nám síce vyhne, no počasie zostáva premenlivé a prekvapenia nie sú vylúčené.
Počasie u nás ovplyvňuje frontálne rozhranie, ktoré prináša ďalšiu vlnu zrážok. Kým včera silno snežilo najmä v Rakúsku a Slovinsku, dnes sa sneženie sústreďuje najmä na územie Maďarska. Do strednej Európy zároveň prúdi chladnejší vzduch zo severovýchodu, ktorý ukončil dlhoročnú inverziu, informuje iMeteo.
V Rakúsku napadol sneh aj v nižších polohách a v Grazi zažili najzasneženejší Štedrý deň od roku 1994. Sneh spôsobil komplikácie aj v doprave, no situácia sa už postupne upokojuje.
Aktuálne sneží hlavne v Maďarsku, kde môže pribudnúť niekoľko centimetrov nového snehu. Podľa predpovedí môže okraj sneženia zasiahnuť aj južné regióny západného Slovenska, najmä okres Komárno, kde sa môže objaviť len slabý snehový poprašok.
Na sneh si budeme musieť počkať
Hlavná snehová vlna sa tak Slovensku opäť vyhne. Frontálne rozhranie sa počas dňa postupne rozpadne a od severu sa začne presadzovať tlaková výš, ktorá prinesie viac slnka. Mnohí Slováci si preto budú musieť na výraznejšiu snehovú nádielku ešte počkať.