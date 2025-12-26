Kategórie
TASR
dnes 26. decembra 2025 o 6:44
Čas čítania 0:23

Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)

Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.


Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vo vysokých polohách tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ podotýka SHMÚ.


Výstrahy platia predbežne do soboty (27. 12.) do 3.00 h.

