Natália Mišániová
dnes 26. decembra 2025 o 8:42
Čas čítania 0:18

Brutálna udalosť pri Trnave: Muž zomrel násilnou smrťou v dome, polícia prípad vyšetruje

Brutálna udalosť pri Trnave: Muž zomrel násilnou smrťou v dome, polícia prípad vyšetruje
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)

Podozrivý je už v rukách polície a verejnosti podľa vyšetrovateľov nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Polícia vyšetruje úmrtie muža v jednom z rodinných domov pri Trnave. K udalosti došlo v skorých ranných hodinách. Podľa doterajších zistení mohol muž zomrieť v dôsledku násilného konania inej osoby, informovala o tom Polícia SR - Trnavský kraj.

Prípad prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý na mieste spolu s kriminalistami vykonáva potrebné úkony. Polícia zároveň uviedla, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo – podozrivú osobu už zadržali. Ďalšie podrobnosti policajti sľubujú zverejniť, keď to umožní prebiehajúce vyšetrovanie.

