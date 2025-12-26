Podozrivý je už v rukách polície a verejnosti podľa vyšetrovateľov nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Polícia vyšetruje úmrtie muža v jednom z rodinných domov pri Trnave. K udalosti došlo v skorých ranných hodinách. Podľa doterajších zistení mohol muž zomrieť v dôsledku násilného konania inej osoby, informovala o tom Polícia SR - Trnavský kraj.
Prípad prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý na mieste spolu s kriminalistami vykonáva potrebné úkony. Polícia zároveň uviedla, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo – podozrivú osobu už zadržali. Ďalšie podrobnosti policajti sľubujú zverejniť, keď to umožní prebiehajúce vyšetrovanie.
