Zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2026 zdvihne všetky príplatky za víkendovú, nočnú a sviatočnú prácu.
Od 1. januára 2026 sa na Slovensku zvyšuje minimálna mzda a spolu s ňou rastú aj všetky príplatky, ktoré Zákonník práce viaže na minimálnu hodinovú sadzbu. Nová mesačná minimálna mzda stúpne na 915 eur, čo pri 40-hodinovom pracovnom týždni predstavuje hodinovú mzdu 5,259 eura. Zmeny sa automaticky prejavia vo výplatách pracovníkov, ktorí pracujú cez víkendy, v noci alebo počas sviatkov.
Práca v sobotu bude od januára prinášať minimálne 2,63 eura za hodinu navyše, pri pravidelnej sobotnej práci sa môžu strany dohodnúť na zníženej sadzbe 2,37 eura. Osemhodinová zmena tak zamestnancovi prinesie približne 21 eur navyše. Príplatok sa nedá nahradiť čerpaním náhradného voľna. Príplatok za nedeľu stúpne na 5,26 eura za hodinu, pri pravidelnej práci možno sadzbu znížiť na 4,73 eura.
Nočná práca medzi 22:00 a 6:00 prinesie minimálne 2,10 eura za hodinu, pri rizikovej práci 2,63 eura. Pri pravidelnej nočnej práci môžu zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť sadzbu 1,84 eura. Pri práci cez sviatok získava bežný zamestnanec mzdu a príplatok 100 % priemerného zárobku, dohodári dostanú 5,26 eura za hodinu navyše.
Zákonník práce upravuje aj príplatky za nadčas. Pri bežnej práci predstavujú 25 % priemerného zárobku, pri rizikovej 35 %. Zamestnávateľ môže nadčas kompenzovať aj čerpaním náhradného voľna, no táto možnosť sa nevzťahuje na dohodárov. V prípade, že sa nedeľa prekrýva so sviatkom, zamestnanec získava oba príplatky súčasne, čo môže výrazne zvýšiť jeho odmenu.