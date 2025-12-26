Kategórie
redakcia
dnes 26. decembra 2025 o 8:05
Čas čítania 2:12

VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť

VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť

Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje aj v roku 2026 úvery na bývanie s fixnou úrokovou sadzbou len 1 % ročne. Ide o mimoriadne výhodnú formu financovania, no nie je dostupná pre každého a je viazaná na prísne podmienky. Fond má presne určené, kto môže o úver požiadať, na čo sa peniaze môžu použiť a aké sú limity splatnosti či príjmu. O úver zo ŠFRB je možné požiadať od 1. januára do 30. septembra.

Kto môže o úver zo ŠFRB požiadať?

Podporu môžu získať manželia, ktorí v deň podania žiadosti nepresiahnu vek 35 rokov, pričom vekový limit musí spĺňať každý z nich. Nárok majú aj manželia s maloletým dieťaťom do šiestich rokov, rodičia s dieťaťom do šiestich rokov, odchovanci z detských domovov, ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti do 35 rokov, odchovanci s maloletým dieťaťom do troch rokov alebo osvojeným do piatich rokov, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo domácnosti, v ktorých takáto osoba žije aspoň rok, a osamelí rodičia s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov. Vždy zároveň platí, že vek žiadateľa spolu s lehotou splatnosti úveru nesmie presiahnuť 65 rokov.

Na čo je možné úver využiť?

ŠFRB financuje výstavbu bytu vrátane nadstavby, prístavby alebo stavebnej úpravy. Úver možno použiť aj na kúpu bytu.

Aké sú finančné limity a podmienky?

Fond poskytuje úver až do výšky 100 % obstarávacieho nákladu, maximálne 180-tisíc eur. Splatnosť môže byť až 40 rokov, pričom úrok je fixne stanovený na 1 % ročne. Podlahová plocha bytu v bytovom dome nesmie presiahnuť 80 m² vrátane balkóna, lodžie a terasy. V rodinnom dome je limit 120 m² bez započítania balkóna, lodžie a terasy; plocha garáže do 25 m² sa do limitu nezapočítava.

Ako fond posudzuje príjem?

Celkový čistý príjem domácnosti za predchádzajúci rok nesmie prekročiť 5-násobok životného minima. Minimálny príjem musí byť aspoň 1,3-násobok životného minima domácnosti po odpočítaní záväzkov, pričom jeho výška musí postačovať na splácanie úveru. Fond neakceptuje ako jediný zdroj príjmu peniaze z prenájmu, umeleckých výkonov, predaja majetku či podniku.

Aké sú požiadavky na zabezpečenie úveru?

Úver sa zabezpečuje nehnuteľnosťou s hodnotou aspoň 1,3-násobku požadovanej sumy, v prípade odchovancov a osôb so zdravotným postihnutím aspoň vo výške úveru. Po kolaudácii sa úver zabezpečuje financovanou nehnuteľnosťou. Fond môže žiadateľovi odpustiť 2 000 eur z úveru, ak sa mu narodí dieťa alebo si ho osvojí, dieťa sa dožije aspoň jedného roka a žije s ním v spoločnej domácnosti. Odpustenie je možné len pri dodržaní podmienok zmluvy a splnení všetkých záväzkov voči fondu.

Ako sa žiada o úver?

Žiadosť sa podáva buď listinne na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta stavby, alebo elektronicky cez webovú stránku ŠFRB. Pri elektronickom podaní je potrebné doručiť listinné prílohy do piatich pracovných dní. Mestský úrad žiadosť skontroluje, zaeviduje a odošle fondu. Ak je žiadosť neúplná, vyzve žiadateľa na doplnenie. Fond rozhoduje najneskôr do 31. decembra príslušného roka.

Dá sa úver navýšiť, ak sa počas realizácie zvýšia náklady?

Áno, fond umožňuje požiadať o zvýšenie poskytnutej podpory, ak sa preukázateľne zvýšia obstarávacie náklady alebo cena kupovanej nehnuteľnosti a neuplynula lehota na čerpanie úveru. Ide o konanie k pôvodnej žiadosti. Fond však nie je povinný žiadosti vyhovieť, ale môže schváliť nižšiu sumu, než žiadateľ požaduje, alebo ju zamietnuť. K žiadosti je potrebné doložiť dodatky k zmluvám, nový rozpočet so zmenami, vyhlásenia dlžníka a zhotoviteľa, doklady o príjme, záväzkoch, znalecký posudok a potvrdenia o bezdĺžnosti.

Zdroj: Pexels/Nataliya Vaitkevich
