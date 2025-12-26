Chov hydiny je obmedzený, premiestňovanie a predaj sú zakázané a chovatelia musia hlásiť každý úhyn či podozrivé príznaky.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni potvrdila výskyt pseudomoru hydiny na farme v časti Podsadek. Ide o veľmi nákazlivé ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé chovy, informuje STVR.
Okolo potvrdeného ohniska nákazy vytýčili ochranné pásmo v okruhu troch kilometrov a pásmo dohľadu s dosahom desiatich kilometrov. V týchto zónach platia prísne pravidlá – hydina musí byť umiestnená v uzavretých priestoroch, zakazuje sa jej presun z aj do chovu, rovnako aj jej predaj, a nesmú sa organizovať trhy či výstavy.
Chovatelia sú povinní bezodkladne oznámiť každý úhyn hydiny alebo výskyt podozrivých príznakov ochorenia. Opatrenia sú dočasné, no zostávajú v platnosti až do ich odvolania. Porušenie pravidiel môže byť sankcionované. Hlavným cieľom je zastaviť šírenie nákazy a ochrániť hydinové chovy v postihnutom regióne.