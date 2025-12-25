Kategórie
TASR
dnes 25. decembra 2025 o 17:01
Čas čítania 0:39

Situácia s hydinovým mäsom na Slovensku je kritická. Ohrozuje ju dovoz z Česka aj Ukrajiny

Situácia s hydinovým mäsom na Slovensku je kritická. Ohrozuje ju dovoz z Česka aj Ukrajiny
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Podobný trend vidia hydinári aj pri vajciach, pri ktorých rastie dovoz najmä z Lotyšska a Ukrajiny.

Dovoz hydinového mäsa a vajec zo zahraničia naďalej zhoršuje situáciu slovenských chovateľov. Upozornil na to riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Podľa neho sa chov aj spracovanie hydiny na Slovensku dlhodobo dostáva pod tlak lacných zahraničných produktov.

Molnár poukázal na to, že na pultoch obchodov sa vo veľkom objavuje mäso z okolitých krajín, predovšetkým z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska či Česka, a to za ceny, s ktorými domáci výrobcovia nedokážu konkurovať. „Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR postupne klesá,“ zdôraznil.

Podobný trend vidia hydinári aj pri vajciach

Produkcia hydinového mäsa na Slovensku sa podľa ÚHS posledné roky pohybuje približne na rovnakej úrovni, no spotreba obyvateľov rastie. Vyšší dopyt je pokrývaný hlavne dovozom lacného mäsa z cudziny, ktoré sa často predáva v akciách. Podobný trend vidia hydinári aj pri vajciach, pri ktorých rastie dovoz najmä z Lotyšska a Ukrajiny.

Molnár upozornil, že situácia je pre domácich producentov dlhodobo neudržateľná, keďže zahraniční konkurenti zvyšujú výrobu, zatiaľ čo slovenská produkcia skôr stagnuje.

25. decembra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:17 Tragická dopravná nehoda na vjazde do Prievidze si vyžiadala život vodiča. Záchranári mu už nedokázali pomôcť Tragická dopravná nehoda na vjazde do Prievidze si vyžiadala život vodiča. Záchranári mu už nedokázali pomôcť
25. decembra 2025 o 9:20 Čas čítania 0:37 Čoskoro príde zmena počasia: Viaceré regióny Slovenska sa dočkajú slnka, inde pribudnú snehové vločky Čoskoro príde zmena počasia: Viaceré regióny Slovenska sa dočkajú slnka, inde pribudnú snehové vločky
25. decembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:55 Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
