Natália Mišániová
dnes 11. decembra 2025 o 6:31
Čas čítania 0:14

Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie

Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Zdroj: SPP

Overenie je možné na okresnom úrade.

Občania, ktorí nedostali adresnú energopomoc a myslia si, že na ňu majú nárok, nemusia predkladať žiadne výpisy, zmluvy ani faktúry. Overenie je možné na okresnom úrade, kde úradníci poskytnú takzvanú kvalifikovanú informáciu o bonite energetickej domácnosti, informuje o tom web energopomoc.sk.

Podmienkou je osobná účasť všetkých dospelých členov domácnosti alebo ich úradne overené splnomocnenie pre jedného z nich.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Zdroj: Pexels/Tayssir Kadamany/volně k užití
Súvisiace témy:
Energie Správy z domova
