Informácie zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom webu energopomoc.sk.
Ak občan Slovenska adresnú energopomoc nedostal, a chce si overiť, či na ňu má alebo nemá nárok, môže sa obrátiť na call centrum alebo na príslušný okresný úrad. Osobnou návštevou si na úrade vie overiť, kto tvorí jeho energetickú domácnosť a v akom stave je jej bonita.
Úrad mu na požiadanie poskytne aj takzvanú kvalifikovanú informáciu o energetickej domácnosti, ktorá rozhoduje o nároku na pomoc, informuje o tom web energopomoc.sk.
Pomoc má fungovať automaticky
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový automatický systém energopomoci, ktorý má pomôcť domácnostiam s vysokými cenami energií. Pomoc sa bude poskytovať bez žiadostí, úradov či dokladovania. Nárok si môžu občania overiť na už spomínanom webe energopomoc.sk.
Podpora bude určená domácnostiam s trvalým pobytom na odbernom mieste elektriny, plynu alebo tepla. Rozhodujúci bude príjem celej domácnosti. Systém začne fungovať od 1. januára 2026. Zľavy na elektrinu a plyn sa premietnu priamo do faktúr, na kúrenie dostanú domácnosti poukážku poštou.