Katarína Jánošíková
dnes 29. decembra 2025 o 11:44
Čas čítania 0:16

Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni

Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni
Zdroj: Sociálna poisťovňa (Facebook)

Pobočky Sociálnej poisťovne budú v nasledujúcich dňoch zatvorené iba jeden deň.

Ak potrebuješ stihnúť osobnú návštevu pobočky Sociálnej poisťovne ešte pred koncom roka 2025, riaď sa podľa aktuálneho rozpisu:

  • 29. decembra sú pobočky Sociálnej poisťovne otvorené od 8:00 do 16:00
  • 30. decembra budú pobočky otvorené ako v bežný pracovný deň
  • 31. decembra budú pobočky otvorené do 12.00 hod.
  • 1. januára má Sociálna poisťovňa zatvorené
  • Od 2. januára sa Sociálna poisťovňa vráti do režimu bežných pracovných dní
sociálna poisťovňa otváracie hodiny
Zdroj: facebook/socialna.poistovna.official
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
