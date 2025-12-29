Pobočky Sociálnej poisťovne budú v nasledujúcich dňoch zatvorené iba jeden deň.
Ak potrebuješ stihnúť osobnú návštevu pobočky Sociálnej poisťovne ešte pred koncom roka 2025, riaď sa podľa aktuálneho rozpisu:
- 29. decembra sú pobočky Sociálnej poisťovne otvorené od 8:00 do 16:00
- 30. decembra budú pobočky otvorené ako v bežný pracovný deň
- 31. decembra budú pobočky otvorené do 12.00 hod.
- 1. januára má Sociálna poisťovňa zatvorené
- Od 2. januára sa Sociálna poisťovňa vráti do režimu bežných pracovných dní
