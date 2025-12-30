PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok

Supermarkety majú počas Silvestra skrátené otváracie hodiny.
Obchody majú počas sviatkov skrátené otváracie hodiny a platí to aj na Silvestra. Zmapovali sme teda pre teba otváracie hodiny jednotlivých supermarketov, aby si vedel, dokedy máš čas nakúpiť na oslavy vítania nového roka. Na Nový rok sú obchody štandardne zatvorené, pretože sa jedná o sviatok pracovného pokoja, nezabudni si teda nakúpiť nielen na stredajší Silvester, ale aj na štvrtok.
Kaufland
Na Silvestra si v predajniach Kaufland nakúpiš štandardne od 7.00 - 18.00 hod. Otváracie hodiny neplatia pre prevádzky v obchodnom centre Avion a Danubia v Bratislave, ak plánuješ zavítať tam, musíš si pozrieť špeciálnu otváraciu dobu.
Tesco
Tesco je na Silvestra otvorené od 6.00 do 18.00 hod. Niektoré vybrané hypermarkety majú predĺženú otváraciu dobu až do 19.00. Dlhšie si nakúpiš v predajniach v Kežmarku, Dolnom Kubíne, Brezne, Čadci, Ružomberku, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Martine a v Liptovskom Mikuláši.
Billa
Billa má otváracie hodiny upravené podľa konkrétneho regiónu. Nakúpiť si môžeš štandardne od 7.00, no líši sa čas zatvorenia prevádzok. Budú individuálne otvorené do 13.00, 14.00, 16.00 alebo 17.00 hod.
Lidl
V Lidli si nakúpiš od 6.30 do 18.00 hod. Otváracie hodiny by mali platiť pre všetky prevádzky rovnako, bez výnimiek.
Coop Jednota
Aj Coop Jednota má otváracie hodiny upravené individuálne podľa regiónu a overiť si ich musíš vo svojom meste. Automatizované predajne, ktoré sú otvorené 24/7, však v tomto režime fungujú aj počas sviatkov. Nakúpiš si tam teda neobmedzene aj na Silvestra. Takéto obchody nájdeš v Horných Salibách, Lokci, Zvolene, Oravskej Jasenici, Banskej Bystrici, Gáni, Dobrej Nive, Prešove, Oravskej Lesne, Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi, Šuranoch, Sládkovičove, Námestove, Hruštíne, Nitre, Veľkom Kýre, Krupine, Bobrove, Liptovskom Mikuláši a v Novoti.