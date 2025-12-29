Povolenú pyrotechniku môžu Slováci odpaľovať len v presne stanovenom čase.
Na Slovensku platí prísny zákaz predaja a používania petárd, zábleskových petárd, batérií petárd a ďalších výrobkov, ktorých hlavný efekt tvorí hluk. Tento zákaz sa týka pyrotechniky kategórie F2 a F3. Tieto informácie potvrdil predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala.
Ak vás prichytia pri používaní zakázaných petárd alebo ich používaní mimo vyhradených hodín (aj pri kategóriách, ktoré sú povolené len na Silvestra), dopúšťate sa priestupku, za ktorý vám policajt môže na mieste uložiť pokutu do výšky 33 eur. Ak sa vec nerieši na mieste, v správnom konaní sa pokuta môže vyšplhať až do výšky 500 eur.
Ostatnú zábavnú pyrotechniku predajcovia ponúkajú od 1. do 31. decembra. Zákon povoľuje ohňostroje, rímske sviece či rakety s farebným svetlom. „Petardy nevytvárajú zelený, červený ani modrý svetelný výbuch. Petarda vybuchne vždy len nažlto. Jednoducho povedané, každý zakázaný výbuch okamžite zhasne do jednej sekundy. Naproti tomu povolené efekty môžu horieť tri až štyri sekundy,“ vysvetlil Šmitala.
Kedy a kde môžete pyrotechniku používať?
Povolenú zábavnú pyrotechniku smiete odpaľovať 31. decembra od 18:00 do 24:00 a 1. januára od polnoci do 02:00. Pri používaní musíte dodržať vzdialenosť minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov dôchodcov, útulkov pre zvieratá, veterinárnych kliník či zoologických záhrad.
Obce môžu navyše z dôvodu ochrany verejného zdravia a poriadku používanie pyrotechniky kategórií F2, F3, P1 a T1 na svojom území obmedziť alebo úplne zakázať.
Šmitala pripomína, že po použití pyrotechniky musia ľudia odpad odpratať. Neodporúča však upratovať ihneď, pretože tlejúci ohňostroj môže zapáliť kontajner. „Niektoré zvyšky patria do komunálneho odpadu, iné na zberný dvor. Záleží na tom, aký konkrétny výrobok vlastníte,“ uzavrel.