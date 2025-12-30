Kategórie
Peter Valovič
dnes 30. decembra 2025 o 5:44
Čas čítania 0:43

Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak

Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak

Priemerný dôchodok stúpne o 26 eur, no rozpočet to bude stáť stovky miliónov. Zároveň sa mení systém rodičovského dôchodku a po novom ho dostane len ten, komu sa deti rozhodnú prispieť.

Tohtoročná valorizácia o 2,1 % stála Sociálnu poisťovňu 260 miliónov eur navyše. Dnešné údaje naznačujú, že budúcoročné navyšovanie penzií bude pre štátny rozpočet náročnejšie, píšu Hospodárske noviny.

28. decembra 2025 o 11:20 Čas čítania 0:42 Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív

Štatistickým úradom zverejnená dôchodcovská inflácia stanovila, koľko eur pribudne miliónom Slovákov. Od začiatku roka 2026 pôjde o navýšenie o 3,7 %. Pre štát to znamená výdavok až 470 miliónov eur ročne. Priemerný dôchodok od budúceho roka stúpne o 26 eur na približne 729 eur.

Do 13. dôchodku zasiahne konsolidácia, ktorá zmrazí roky 2026 až 2028. Dôchodcovia dostanú v ďalších rokoch 13. dôchodok v sume 667,30 eura.

Dôchodkyňa dostáva dôchodok
Zdroj: Google Gemini

Okrem toho sa zvýši rodičovský dôchodok, ktorý bol zavedený v roku 2023. Ide o príspevok, ktorý je vypočítaný z 1,5 % z hrubej mzdy dieťaťa. Rodičovskú penziu nahradí asignácia podielu zaplatenej dane (dôchodcovia nedostanú rodičovský bonus automaticky, ale až vtedy, ak sa ich deti rozhodnú poslať im časť svojej dane – pozn. red.).

„Deti budú teda môcť asignovať dve percentá zo svojich daní neziskovým organizáciám, ďalšie dve percentá otcovi a ďalšie dve matke. Budú môcť asignovať všetkým trom alebo si vybrať iba niektorú z možností,“ informovalo ministerstvo financií.

21. októbra 2025 o 5:39 Čas čítania 2:54 ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
26. októbra 2025 o 11:28 Čas čítania 0:41 Pozor na nový podvod: Stačí jeden telefonát a môžeš prísť o všetky peniaze Pozor na nový podvod: Stačí jeden telefonát a môžeš prísť o všetky peniaze
peniaze, eura
Zdroj: Unsplash/Omid Armin
