Viktor Kniš
dnes 30. decembra 2025 o 6:27
Čas čítania 0:35

V Slovenskom národnom divadle končí 5 známych hercov. Riaditeľka vraj snaží rozbiť súbor, tvrdia

V Slovenskom národnom divadle končí 5 známych hercov. Riaditeľka vraj snaží rozbiť súbor, tvrdia
Zdroj: Bontonfilm SK/Tibor Geci

Oficiálnym dôvodom je konsolidácia, podľa hercov je však cieľom rozbiť súbor Činohry SND.

V Slovenskom národnom divadle končia od Nového roka piati herci z celkovo 40-členného súboru, informuje Denník N. Od januára už diváci neuvidia herečky Táňu Pauhofovú a Annu Magdalénu Hroboňovú a hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu a Daniela Žulčáka. Vedenie divadla tvrdí, že oficiálnym dôvodom je šetrenie. Členovia SND si myslia, že ide o snahu potrestať kritické hlasy voči rezortu kultúry.

Podľa Denníka N riaditeľka Zuzana Ťapáková neodpovedá na otázku, koľko peňazí divadlu výpovede ušetria.

Napríklad herec Roman Poláčik získal nedávno cenu Literárneho fondu Dosky, v divadle účinkoval naraz v 12 inscenáciách.

Populárna herečka rovnako získala ocenenie Dosky za najlepší ženský herecký výkon, v SND pôsobila takmer 20 rokov. Pomáhala zároveň platformám, ktoré sa kriticky ozývali voči ministerke Martine Šimkovičovej. Činohra podľa nej s vedením o výpovediach diskutovala a ponúkala aj alternatívne riešenia, ktoré neboli vypočuté. Podľa nej ide skôr o účelovú snahu zbaviť sa nepohodlných hercov.

