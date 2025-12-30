Oficiálnym dôvodom je konsolidácia, podľa hercov je však cieľom rozbiť súbor Činohry SND.
V Slovenskom národnom divadle končia od Nového roka piati herci z celkovo 40-členného súboru, informuje Denník N. Od januára už diváci neuvidia herečky Táňu Pauhofovú a Annu Magdalénu Hroboňovú a hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu a Daniela Žulčáka. Vedenie divadla tvrdí, že oficiálnym dôvodom je šetrenie. Členovia SND si myslia, že ide o snahu potrestať kritické hlasy voči rezortu kultúry.
Podľa Denníka N riaditeľka Zuzana Ťapáková neodpovedá na otázku, koľko peňazí divadlu výpovede ušetria.
Napríklad herec Roman Poláčik získal nedávno cenu Literárneho fondu Dosky, v divadle účinkoval naraz v 12 inscenáciách.
Populárna herečka rovnako získala ocenenie Dosky za najlepší ženský herecký výkon, v SND pôsobila takmer 20 rokov. Pomáhala zároveň platformám, ktoré sa kriticky ozývali voči ministerke Martine Šimkovičovej. Činohra podľa nej s vedením o výpovediach diskutovala a ponúkala aj alternatívne riešenia, ktoré neboli vypočuté. Podľa nej ide skôr o účelovú snahu zbaviť sa nepohodlných hercov.