Poslanec incident priznal, svoje konanie ľutuje a deklaruje plnú spoluprácu s dopravným inšpektorátom.
Poslanec KDH Martin Šmilňák mal v nedeľu 28. decembra dopravnú nehodu. Šoféroval auto, ktoré sa zrazilo so srnou. Pri dychovej skúške mu následne namerali v dychu alkohol. Ako prvý o prípade informoval portál Plus 1 Deň, potvrdila to aj strana KDH.
„KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, kedy mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi',“ napísali vo vyhlásení.
Strana ďalej uviedla, že poslanec s príslušnými orgánmi aj dopravným inšpektorátom v Bardejove plne spolupracuje. Martin Šmilňák deklaruje, že prijme zodpovednosť a ponesie všetky dôsledky svojho konania.