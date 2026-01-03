Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
Dnes krátko po 5. hodine ráno došlo k požiaru rodinného domu v okrese Snina. Na mieste zasahovala polícia aj záchranné zložky.
Počas zásahu zistili, že v dome sa nachádzal 78-ročný muž bez známok života. Požiar je uhasený, okolnosti jeho vzniku sú predmetom vyšetrovania. Informovala o tom Polícia - Prešovský kraj na svojom Facebooku.
