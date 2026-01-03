Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 3. januára 2026 o 9:20
Čas čítania 1:44

Cena PZP pôjde výrazne hore. Poisťovne zverejnili, o koľko si priplatíme

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zvýšený odvod poisťovne prvýkrát uplatnia na poistné prijaté z PZP v roku 2026.

Poisťovne budú z povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla odvádzať štátu vyšší odvod. Od tohto roka sa odvod zvyšuje z 8 % na 10 % a poisťovne ho zahrnú do výšky PZP.


Zvýšený odvod poisťovne prvýkrát uplatnia na poistné prijaté z PZP v roku 2026. Zmeny zaviedla novela zákona o poisťovníctve v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Celková cena poistenia zahŕňa aj túto zložku odvodu a poisťovne túto sumu odvádzajú na účet Ministerstva vnútra SR.

3. januára 2026 o 8:06 Čas čítania 0:29 Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
3. januára 2026 o 6:44 Čas čítania 0:42 Kedy máte nárok na invalidný dôchodok? Toto sú kritériá, podľa ktorých sa v roku 2026 rozhoduje Kedy máte nárok na invalidný dôchodok? Toto sú kritériá, podľa ktorých sa v roku 2026 rozhoduje
2. januára 2026 o 18:18 Čas čítania 0:15 Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba


„Zvýšenie odvodu z PZP, ktorý platí od januára 2026, bude mať vplyv aj na výšku poistného z povinného zmluvného poistenia. Pre klientov to znamená, že v nových poistných predpisoch na rok 2026 sa premietne aj toto nové daňové zaťaženie,“ uviedla špecialistka externej komunikácie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.


Okrem zvýšeného poistného odvodu na výšku poistného vplývajú aj ďalšie faktory ako rastúce ceny náhradných dielov a ceny práce. „Snažíme sa vyvážiť tieto externé faktory a zároveň zabezpečiť konkurencieschopné ceny pre našich klientov,“ podotkla Kanderková.


Ako informovala poisťovňa Uniqa, ceny PZP ovplyvňuje aj rast nákladov na poistné plnenia, najmä v dôsledku zdražovania náhradných dielov a servisných prác. „Tieto faktory zohľadňujeme v cenotvorbe, aby sme zachovali schopnosť plniť záväzky voči klientom. Očakávame preto primeranú úpravu cien PZP, ktorá bude závisieť od rizikovosti klienta, čo znamená, že sa nedotkne každého rovnako,“ priblížila hovorkyňa Uniqa Beáta Lipšicová.

Pri cenotvorbe detailne segmentujú klientov podľa viacerých kritérií, ako vek, región, druh vozidla a jeho využitie, objem a výkon motora či hmotnosť vozidla.


ČSOB Poisťovňa ceny PZP upravuje priebežne počas celého roka. „Najväčší medziročný podiel na priebežnom náraste ceny má inflácia výšky priemerných poistných plnení, ktoré medziročne dosahujú dvojciferný percentuálny rast. K tomuto inflačnému rastu nákladov k 1. januáru bude v poistnom zohľadnené aj konsolidačné navýšenie nákladov,“ informovala hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová.

O koľko si priplatíme? 

Počet poistných zmlúv, ktoré spravuje Allianz - Slovenská poisťovňa, je obchodným tajomstvom, avšak v PZP vlani zaznamenali stabilný nárast v jednotkách percent. „V roku 2026 očakávame ďalší rast v tomto odvetví,“ podotkla Kanderková.

31. decembra 2025 o 18:01 Čas čítania 4:53 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025


Cena PZP sa podľa nej líši v závislosti od viacerých faktorov, ako je typ vozidla, objem motora, lokalita, predchádzajúca škodovosť a tiež externé faktory ako náklady na náhradné diely a ceny práce, ako aj zmeny v právnych predpisoch. „Po započítaní všetkých týchto faktorov je klientovi vypočítaná individuálna výška poistného. Klienti s bezškodovým priebehom môžu navyše získať bonus až do výšky 15 %,“ dodala Kanderková.


Presné informácie o počte zmlúv na PZP nemožno zverejniť ani podľa ČSOB Poisťovne. „Ich zverejnením by mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. V roku 2026 však očakávame výrazný nárast nových poistení, a to v kontexte našej rastovej stratégie,“ doplnila Fečová.t

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
dnes o 08:42
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
pred 3 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 11:32
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
pred 2 dňami
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
včera o 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
pred 3 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
včera o 14:44
Pôrodnica na Slovensku ukázala výber netradičných mien: Snehulienka, Dior Deluxe aj Seňorita Vivien
Pôrodnica na Slovensku ukázala výber netradičných mien: Snehulienka, Dior Deluxe aj Seňorita Vivien
pred 2 dňami
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
včera o 11:32
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
28. 12. 2025 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
28. 12. 2025 6:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
27. 12. 2025 7:28
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 4 dňami
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
28. 12. 2025 8:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Lifestyle news
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
pred 3 hodinami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
včera o 16:17
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
včera o 15:29
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
včera o 14:43
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
včera o 13:57
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
včera o 13:01
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
včera o 11:42
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
včera o 10:59
Stranger Things má za sebou finále. Zisti viac o emotívnom zákulisí nakrúcania aj vysvetlení od tvorcov
včera o 10:07
Slovensko Všetko
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
dnes o 08:42
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Kalkulačka čistej mzdy zohľadní všetky tieto položky a prehľadne ukáže, koľko peňazí ti po odvodoch a daniach reálne príde na účet.
PRIESKUM: Väčšina Slovákov nesúhlasí so znížením 13. dôchodkov. Proti je takmer 60 percent opýtaných
pred 3 hodinami
PRIESKUM: Väčšina Slovákov nesúhlasí so znížením 13. dôchodkov. Proti je takmer 60 percent opýtaných
SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch
pred 46 minútami
SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch
Jednoduchý trik pre vodičov: Zahmlievanie okien má praktické riešenie, pomôže prípravok z domácnosti
dnes o 07:27
Jednoduchý trik pre vodičov: Zahmlievanie okien má praktické riešenie, pomôže prípravok z domácnosti
AKTUÁLNE: V tuneli Višňové sa stala prvá autonehoda. Úsek je momentálne neprejazdný
včera o 17:44
AKTUÁLNE: V tuneli Višňové sa stala prvá autonehoda. Úsek je momentálne neprejazdný
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
včera o 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
pred 3 dňami
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
2
29. 12. 2025 10:59
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
30. 12. 2025 10:51
Zarábaš priveľa? Štát končí s daňovou úľavou pre týchto ľudí. Pozri sa, ako klesá daňové minimum
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
pred 3 dňami
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Atmosféru neistoty umocňovali personálne spory, mediálne výpady politikov a viaceré kauzy, ktoré postupne formovali obraz turbulentného roka.
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
pred 3 dňami
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
pred 3 dňami
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia