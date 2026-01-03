Proti znižovaniu 13. dôchodkov sú najmä voliči koaličných strán, KDH a Sme rodina.
S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7 percenta respondentov, súhlasilo by s ním 36,2 percenta opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Respondenti odpovedali na otázku: „Súhlasili alebo nesúhlasili by ste s tým, ak by štát z dôvodu potreby konsolidovať verejné financie znížil 13. dôchodky?“
So znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií určite súhlasí 24,4 percenta respondentov, 11,8 percenta opýtaných v takomto prípade asi súhlasí.
So znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií určite nesúhlasí 47,2 percenta a asi nesúhlasí 12,5 percenta respondentov.
Na otázku nevedelo odpovedať 3,8 percenta opýtaných a 0,3 percenta nechcelo odpovedať.
Za zníženie 13. dôchodkov pre konsolidáciu sú nadpriemerne respondenti do 49 rokov, z Bratislavského a Trenčianskeho kraja a voliči Demokratov, SaS a PS.
Proti sú nadpriemerne respondenti starší ako 50 rokov, z Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja, maďarskej národnosti a voliči koaličných strán, KDH a Sme rodina.