Identifikácia obetí potrvá niekoľko dní a úrady varujú, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť.
Vo švajčiarskom stredisku Crans-Montana vypukol počas silvestrovských osláv rozsiahly požiar v bare Le Constellation. Podľa polície zahynuli desiatky ľudí a viac než stovka ďalších utrpela zranenia. Záchranné zložky sú na mieste nepretržite, pokračujú v pátraní a identifikácia obetí bude vzhľadom na rozsah tragédie trvať niekoľko dní. Úrady pripúšťajú, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť.
Obeťou je aj mladý golfista a medzi zranenými futbalista
Prvou oficiálne identifikovanou obeťou bol Emanuele Galeppini, 17-ročný taliansky golfista žijúci v Dubaji. Medzi zranenými je aj 19-ročný futbalista Tahirys Dos Santos z francúzskeho klubu FC Metz, ktorého s ťažkými zraneniami transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Nemecku. Klub informoval, že je v kontakte s rodinou, žiada rešpektovanie súkromia a poskytuje hráčovi plnú podporu.
Zranených previezli do viacerých nemocníc vo Švajčiarsku. Prezident Guy Parmelin označil požiar za jednu z najväčších tragédií v krajine za dlhé roky. Ľudia sa pri bare zhromažďujú k tichým spomienkam a štátna vlajka je stiahnutá na pol žrde.
Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia pracujú s verziou nešťastnej náhody, objavili sa aj správy o možnom použití pyrotechniky či požiare od sviečok, no tieto informácie zatiaľ neboli potvrdené.