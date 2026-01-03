Kategórie
TASR
dnes 3. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 0:57

Od januára začína fungovať nová bezplatná linka. Určená je na poradenstvo pri neurgentných zdravotných stavoch

Od januára začína fungovať nová bezplatná linka. Určená je na poradenstvo pri neurgentných zdravotných stavoch
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa nonstop linku 116117, kde operátori poradia pri drobných úrazoch, horúčke alebo otázkach, kedy navštíviť lekára.

Od januára začína fungovať nová bezplatná nonstop linka 116117. Určená je na poradenstvo pri neurgentných stavoch, ktoré nevyžadujú privolanie záchrannej zdravotnej služby. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti.

„Operátori linky pomoci 116117 poradia, ako postupovať napríklad pri drobných úrazoch, horúčke či kedy vyhľadať obvodného lekára,“ uviedol rezort. S tým, že je bezplatná a obsluhovaná zdravotníckymi pracovníkmi.

Zavedením poradenskej linky sa podľa rezortu Slovensko zaraďuje medzi krajiny ako Fínsko, Nemecko, Veľká Británia či Taliansko, kde sa osvedčila ako efektívny nástroj, ktorý poskytuje na diaľku odbornú pomoc pri stavoch, ktoré nevyžadujú poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR pridelil nové číslo 116117 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v septembri. Tiesňová linka 155 sa podľa úradu uvoľní, nebude poskytovať konzultácie a záchranári sa budú môcť venovať život ohrozujúcim stavom.

Zdravotnícky operátor tiesňovej linky 155 je vysoko kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý spoľahlivo a podľa odborného algoritmu vyhodnotí závažnosť stavu pacienta opisovaného volajúcim, vyšle alebo nevyšle ambulanciu ZZS, no nemá poskytovať poradenstvo pri neurgentných stavoch.

Úlohou operátora na novom čísle bude nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému. Poskytovať bude aj informácie o dostupných zdravotníckych službách v lokalite. Na tiesňovú linku 155 je potrebné volať vždy pri náhlych zmenách zdravotného stavu, pri násilných incidentoch, kde človeku ide o život.

Zavedenie linky priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla minulého roka podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Prezident SR Peter Pellegrini.
Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann
