Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 29. decembra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 22. decembra a neuhradili ho do 25. decembra.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 1. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 2. týždni 2026, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|142 850 160,13 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|93 967 811,17 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|64 473 561,60 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|54 167 426,96 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|45 502 019,87 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|39 874 687,11 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|38 487 301,00 €
|Národný ústav detských chorôb
|37 912 414,14 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|37 860 045,44 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|31 915 080,23 €