Ak ste si jeden z produktov zakúpili, stačí ho vrátiť na predajni.
Obchodný reťazec Action sťahuje z predaja dva škodlivé výrobky. Informuje o tom na svojom webe.
Prvou položkou je Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters, ktorý sa na prevádzkach predával od 11. augusta 2025 do 6. novembra 2025. Dôvodom je, že „drevená rukoväť zásuvky sa môže odpojiť, čo predstavuje nebezpečenstvo zadusenia malou časťou,“ tvrdí Action na svojej stránke.
Druhým produktom sú Fitnes rukavice, ktoré boli v predaji od 1. januára 2025 do 10. novembra 2025. Testy ukázali, že „neoprénová guma obsahuje približne 1,1 g/kg PAH. Táto hodnota prekračuje limit stanovený európskou legislatívou,“ tvrdí Action.
Obchodný reťazec odporúča oba produkty okamžite prestať používať. Zakúpený tovar stačí vrátiť na predajni a zákazníkom bude vrátená celá kúpna cena. Na vrátenie tovaru nie je potrebný doklad o kúpe (bloček).