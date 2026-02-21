Záznam z bitky začal kolovať na sociálnej sieti Facebook.
Na Facebooku sa objavilo video z Medzilaboriec, na ktorom vypukne bitka medzi mladými ľuďmi. Zábery zverejnila stránka ML a DOSŤ. Incident vyvolal spor medzi vedením mesta a miestnymi podnikmi.
„Prevádzkovateľ maloobchodu FRESH sa dožadoval prenájmu mestských nehnuteľností. Neuspel. Na zápornú odpoveď reagoval videom o tom, ako si to primátor mesta mohol dovoliť. Priestory mu neboli prenajaté z bezpečnostných dôvodov. Majiteľa OD Kamjana sme niekoľkokrát nabádali k opatrnosti pri prenajímaní svojich priestorov. Jedného zo stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia susedných bytových domov a podnikateľov, kde majiteľ OD Kamjana prisľúbil, že priestory rizikovým prevádzkam prenajímať nebude,“ píše vedenie mesta na Facebooku.
Podľa vedenia mesta predstavuje ďalší problém nočný bar nachádzajúci sa oproti. Tvrdia, že ho mala zriadiť jedna z poslankýň mestského zastupiteľstva, a to aj napriek tomu, že ju aj vlastníka budovy vopred upozornili na možné bezpečnostné riziká: „Bezpečnosť v meste zabezpečuje tak štátna polícia, ako aj mestská polícia spolu s príslušníkmi MOPS. Náčelníka MsP som mnohokrát upozornil na 'vozenie sa hliadky autom po meste'. Keďže k náprave nedošlo, od dnešného dňa interným príkazom primátora mesta príslušníci MsP budú využívať motorové vozidlo len v mimoriadnych odôvodnených prípadoch,“
Predajňa Fresh, ktorú samospráva v súvislosti s incidentom spomína, odmietla, že by mala s výtržnosťami na verejnom priestranstve čokoľvek spoločné: „Incident, ku ktorému došlo v blízkosti našej prevádzky, sa stal na verejnom priestranstve a bol spôsobený správaním tretích osôb, nad ktorými ako podnikateľ nemáme žiadnu právomoc ani kontrolu. Spájať tento incident s prevádzkou potravín alebo s našou podnikateľskou činnosťou je nepravdivé a zavádzajúce,“ uviedli.