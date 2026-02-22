Zranenia mala najmä v oblasti hlavy a brucha.
V nedeľu ráno krátko po 6.00 h našli okoloidúci pri železničnej stanici v Helcmanovciach zranenú ženu s viacerými bodnými a reznými ranami. Zranenia mala najmä v oblasti hlavy a brucha. Jej totožnosť spočiatku nebola známa, informujú tvnoviny.sk.
Žena bola pri vedomí, záchranári ju previezli do nemocnice. Prípad začala vyšetrovať polícia, ktorá neskôr priniesla nové informácie.
Pri zásahu v rodinnom dome, kde mala napadnutá žena žiť, objavili zraneného muža s bodnými ranami. Podľa informácií sa mal vlastnému synovi priznať, že za ranným útokom pri železničnej stanici stojí on.
