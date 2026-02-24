Čoskoro si budeme môcť zálohy posielať priamo na účet cez mobilnú aplikáciu a vyhneme sa tak papierovým bločkom.
Slováci vracajú viac ako 90 % všetkých zálohovaných obalov. Hoci automaty dnes bežne vydávajú papierové bločky, Správca zálohového systému hovorí o technológii, ktorá pošle peniaze priamo na váš bankový účet, informuje portál tvnoviny.
Generálny riaditeľ správcu Marián Áč potvrdzuje, že na niekoľkých miestach už takéto automaty fungujú. Postup pri posielaní peňazí späť nie je zložitý, stačí si stiahnuť aplikáciu:
- Po odovzdaní fliaš automat vygeneruje QR kód.
- Používateľ si kód naskenuje do špeciálnej aplikácie.
- Záloha sa pripíše ako kredit, ktorý si následne majiteľ pošle na svoj účet.
Správca reaguje aj na časté sťažnosti ľudí, ktorí narážajú na nefunkčné alebo plné automaty. Ešte tento rok zavedie celoplošný systém monitoringu.
Vďaka tomuto dohľadu môže správca okamžite zasiahnuť v predajniach, ktoré potrebujú servis automatu. „Chceme, aby predajne zlepšili službu zberu a spotrebiteľ bol spokojný,“ vysvetľuje Áč hlavný cieľ monitoringu.