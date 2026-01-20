Cestovanie bude bezpečnejšie, no zároveň aj drahšie a administratívne náročnejšie.
Rok 2026 prinesie veľké zmeny v cestovaní po Európe. Turisti sa musia pripraviť na prísnejšie hraničné kontroly, nové digitálne povolenia a vyššie poplatky, ktoré majú obmedziť masový turizmus, informuje web euronews.com.
Cieľom je lepšia bezpečnosť a kontrola pohybu
Európska únia dokončuje zavádzanie systému EES, vďaka ktorému budú musieť cestujúci z krajín mimo EÚ pri vstupe do Schengenu odovzdať biometrické údaje. Spočiatku môžu vznikať zdržania, no cieľom je lepšia bezpečnosť a kontrola pohybu osôb.
Ďalšia zmena príde s ETIAS, digitálnym povolením pre bezvízových cestujúcich, ktoré by malo začať platiť koncom roka 2026 a bude stáť 20 eur. Spojené kráľovstvo zároveň od februára 2026 sprísni vstup, turisti budú potrebovať elektronické povolenie ETA.
Cestovanie po Európe bude aj drahšie
Viaceré krajiny zvyšujú turistické dane, obmedzujú krátkodobé prenájmy a zdražujú služby. Dotkne sa to najmä ubytovania a zimných stredísk, kde ceny skipasov výrazne vzrástli.
Pribúdajú aj pravidlá pre správanie turistov, pokuty za nevhodné oblečenie, fajčenie na plážach či rušenie poriadku. Diskusie o lepších právach leteckých cestujúcich zatiaľ pokračujú, no dohoda stále nepadla.