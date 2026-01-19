Hlavné témy
TASR
dnes 19. januára 2026 o 5:55
Čas čítania 1:17

Slováci môžu po novom venovať 2 % dane svojim rodičom. Finančná správa vysvetlila, ako to funguje

Slováci môžu po novom venovať 2 % dane svojim rodičom. Finančná správa vysvetlila, ako to funguje

Daňovník môže darovať 2 % zaplatenej dane jednému rodičovi a 2 % druhému rodičovi.

Rok 2026 prináša novinku v oblasti poukázania dane z príjmov. Fyzické osoby budú môcť po prvýkrát poukázať 2 % zo zaplatenej dane aj svojim rodičom. Rovnaké dve percentá bude možné naďalej venovať aj neziskovým organizáciám. Informoval o tom v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.


Novinka vyplýva zo zákona o dani z príjmov a týka sa poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2025. Daňovník môže darovať 2 % zaplatenej dane jednému rodičovi a 2 % druhému rodičovi. „Základnou podmienkou je, že daň musí byť riadne zaplatená a daňovník musí podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane v zákonom stanovenej lehote,“ priblížil Kováč.

12. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:22 Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD) Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
9. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:55 NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
12. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 4:01 Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily


Daň je možné poukázať v daňovom priznaní podanom do 31. marca 2026, prípadne v predĺženej lehote, alebo na samostatnom tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO do 30. apríla 2026, ak daňovníkovi vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ. V tomto prípade je povinnou prílohou potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje rodičov, teda ich meno, priezvisko a rodné číslo.


Na možnosť poukázania dane musia byť tiež splnené viaceré podmienky, upozornila FS. Daňovník nesmie mať nedoplatok na dani vyšší ako 5 eur do 15 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Pri podaní ročného zúčtovania zamestnávateľom musí byť daň vysporiadaná v správnej výške do 30. apríla 2026. Rodič musí byť k 31. decembru 2025 poberateľom dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne k tomuto dátumu dosiahol dôchodkový vek a je predpoklad, že mu bude priznaný dôchodok spätne k 31. decembru 2025.


„Ak bol daňovník v danom roku zverený do náhradnej starostlivosti, musí k vyhláseniu priložiť rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré to potvrdzuje. Pri podaní vyhlásenia v nasledujúcich rokoch už tento doklad neprikladá. Skutočnosť, že daňovník je vlastným alebo osvojeným dieťaťom tohto rodiča, nie je potrebné preukazovať,“ doplnil Kováč.


Daňový úrad prevedie podiel zaplatenej dane určený rodičom prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Rodič má podľa zákona právo na vyplatenie tohto podielu dane, ktoré zaniká jeho úmrtím.

