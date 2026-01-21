V praxi ide o jeden z najdôležitejších rozpočtových dokumentov v zdravotníctve.
Ministerstvo zdravotníctva pripravilo vyhlášku, ktorá presne určuje, koľko musia zdravotné poisťovne minúť na lieky, nemocnice, ambulancie, záchranky či prevenciu. Dokument je momentálne v pripomienkovom konaní a nadobudnúť účinnosť by mal od 1. februára
O čo vlastne ide?
Vyhláška rozdeľuje verejné zdroje zo zdravotného poistenia podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti na celý rok 2026. Pre poisťovne stanovuje minimálne aj maximálne limity výdavkov – teda koľko musia a koľko môžu minúť napríklad na lieky, nemocničnú starostlivosť či pohotovosti a záchranky.
Výsledkom je menej voľnosti pre poisťovne, viac riadenia a kontroly zo strany štátu.
Prečo je to dôležité?
Táto vyhláška v praxi určuje:
- kam pôjdu peniaze pacientov – či viac na lieky, alebo na nemocnice,
- ako budú poisťovne hospodáriť v čase rastúcich cien, inflácie a starnutia populácie a
- či sa Slovensko konečne posunie k prevencii, alebo bude stále len hasiť iba následky.
Čo sa mení oproti roku 2025?
1. Celkový rozpočet výrazne rastie
- pre rok 2026 je to takmer 8,85 miliardy eur
- medziročný nárast o viac ako 700 miliónov eur
- ide o jeden z najvyšších rozpočtov v histórii slovenského zdravotníctva.
2. Lieky zostávajú najväčšou čiernou dierou
- viac ako 2,07 miliardy eur na lieky, pomôcky a dietetické potraviny
- nárast o 465 miliónov eur oproti roku 2025
- vyhláška po novom určuje aj maximálnu sumu, ktorú môžu poisťovne vynaložiť na nové lieky, dietetické potraviny a iné zdravotnícke pomôcky, a to takmer 95 miliónov eur.
3. Nemocnice stále berú najviac
- ústavná starostlivosť v roku 2026: vyše 3,4 miliardy eur
- medziročné navýšenie o 501 miliónov eur
Nemocnice tak zostávajú najväčším príjemcom peňazí z rozpočtu. Zvýšenie má pokryť rast miezd zdravotníkov, vyššie ceny energií aj reformné opatrenia.
4. Ambulancie si polepšia, ale rozdiely ostávajú
- ambulantná starostlivosť: takmer 1,94 miliardy eur
- špecialisti dostávajú viac než dvojnásobok toho, čo všeobecní lekári
5. Prevencia konečne ako povinná položka
- viac ako 230 miliónov eur povinne vyčlenených na prevenciu
V minulom roku bola prevencia skôr „schovaná“ v systéme. V tomto roku má prvýkrát jasne definovaný a kontrolovateľný rozpočet.
Návrh je stále v legislatívnom procese, takže ešte sa môže meniť. Ak však prejde v tejto podobe, jednoznačne ovplyvní zmluvy poisťovní s nemocnicami a ambulanciami či dostupnosť niektorých výkonov a ich kvalitu.
Navrhovaný finančný rámec na rok 2026 ukazuje, že štát chce mať výrazne väčšiu kontrolu nad tým, ako sa peniaze v zdravotníctve rozdeľujú. Vyhláška prináša viac povinných minimálnych výdavkov, čím sa zužuje priestor zdravotných poisťovní na vlastné rozhodovanie. Zároveň posilňuje centrálne riadenie systému a jasne určuje priority, medzi ktoré patria najmä nemocnice, lieky a ďalšie strategické oblasti zdravotnej starostlivosti. Otázkou zostáva, aký efekt bude mať tento prístup na samotných pacientov.