Karin Ondrušová
dnes 21. januára 2026 o 6:30
Čas čítania 1:46

Štát určil priority zdravotníctva na rok 2026. Takto chce rozdeliť miliardy, nemocnice a lieky budú stáť najviac

1
Štát určil priority zdravotníctva na rok 2026. Takto chce rozdeliť miliardy, nemocnice a lieky budú stáť najviac
Zdroj: Facebook/Detská fakultná nemocnica Košice

V praxi ide o jeden z najdôležitejších rozpočtových dokumentov v zdravotníctve.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo vyhlášku, ktorá presne určuje, koľko musia zdravotné poisťovne minúť na lieky, nemocnice, ambulancie, záchranky či prevenciu. Dokument je momentálne v pripomienkovom konaní a nadobudnúť účinnosť by mal od 1. februára

V praxi ide o jeden z najdôležitejších rozpočtových dokumentov v zdravotníctve – rozhodne totiž o tom, kam pôjdu miliardy z verejného zdravotného poistenia.

O čo vlastne ide?

Vyhláška rozdeľuje verejné zdroje zo zdravotného poistenia podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti na celý rok 2026. Pre poisťovne stanovuje minimálne aj maximálne limity výdavkov – teda koľko musia a koľko môžu minúť napríklad na lieky, nemocničnú starostlivosť či pohotovosti a záchranky.

Výsledkom je menej voľnosti pre poisťovne, viac riadenia a kontroly zo strany štátu.

Prečo je to dôležité?

Táto vyhláška v praxi určuje:

  • kam pôjdu peniaze pacientov – či viac na lieky, alebo na nemocnice,
  • ako budú poisťovne hospodáriť v čase rastúcich cien, inflácie a starnutia populácie a
  • či sa Slovensko konečne posunie k prevencii, alebo bude stále len hasiť iba následky.

Čo sa mení oproti roku 2025?

1. Celkový rozpočet výrazne rastie

  • pre rok 2026 je to takmer 8,85 miliardy eur
  • medziročný nárast o viac ako 700 miliónov eur
  • ide o jeden z najvyšších rozpočtov v histórii slovenského zdravotníctva.

2. Lieky zostávajú najväčšou čiernou dierou

  • viac ako 2,07 miliardy eur na lieky, pomôcky a dietetické potraviny
  • nárast o 465 miliónov eur oproti roku 2025
  • vyhláška po novom určuje aj maximálnu sumu, ktorú môžu poisťovne vynaložiť na nové lieky, dietetické potraviny a iné zdravotnícke pomôcky, a to takmer 95 miliónov eur.

3. Nemocnice stále berú najviac

  • ústavná starostlivosť v roku 2026: vyše 3,4 miliardy eur
  • medziročné navýšenie o 501 miliónov eur

Nemocnice tak zostávajú najväčším príjemcom peňazí z rozpočtu. Zvýšenie má pokryť rast miezd zdravotníkov, vyššie ceny energií aj reformné opatrenia.

4. Ambulancie si polepšia, ale rozdiely ostávajú

  • ambulantná starostlivosť: takmer 1,94 miliardy eur
  • špecialisti dostávajú viac než dvojnásobok toho, čo všeobecní lekári

5. Prevencia konečne ako povinná položka

  • viac ako 230 miliónov eur povinne vyčlenených na prevenciu

V minulom roku bola prevencia skôr „schovaná“ v systéme. V tomto roku má prvýkrát jasne definovaný a kontrolovateľný rozpočet.

Návrh je stále v legislatívnom procese, takže ešte sa môže meniť. Ak však prejde v tejto podobe, jednoznačne ovplyvní zmluvy poisťovní s nemocnicami a ambulanciami či dostupnosť niektorých výkonov a ich kvalitu.

 

Navrhovaný finančný rámec na rok 2026 ukazuje, že štát chce mať výrazne väčšiu kontrolu nad tým, ako sa peniaze v zdravotníctve rozdeľujú. Vyhláška prináša viac povinných minimálnych výdavkov, čím sa zužuje priestor zdravotných poisťovní na vlastné rozhodovanie. Zároveň posilňuje centrálne riadenie systému a jasne určuje priority, medzi ktoré patria najmä nemocnice, lieky a ďalšie strategické oblasti zdravotnej starostlivosti. Otázkou zostáva, aký efekt bude mať tento prístup na samotných pacientov.

Ekonomika
