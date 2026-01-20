Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci

Aj firmy na Slovensku začali prepúšťať zamestnancov.
Ekonomika spomaľuje, mzdy po inflácii výrazne vzrástli a do firiem čoraz viac vstupuje umelá inteligencia. Aj preto začínajú prepúšťať už nielen slabé, ale aj úspešné firmy, a tento trend je viditeľný aj na Slovensku, píšu tvnoviny.sk.
Zamestnávatelia hľadajú úspory a znižovanie počtu pracovníkov je jednou z najrýchlejších ciest. Najviac sú zasiahnutí technici, odborníci a zamestnanci v administratíve. V novembri sa ich na úradoch práce prihlásilo vyše 2 000, čo je viac ako v minulých rokoch.
Veľkú rolu v prepúšťaní zohráva aj umelá inteligencia. Firmy s jej pomocou dokážu zvládnuť rovnaký objem práce s menším počtom ľudí. Podobný vývoj vidno aj vo svete. Veľké koncerny ako Nestlé, Lufthansa či technologické firmy Google, Meta a Microsoft zrušili desaťtisíce pracovných miest a peniaze presúvajú najmä do rozvoja AI.