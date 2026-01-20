Zisti, prečo musíš mať tento predmet pod sedadlom a aké obmedzenia kapacity ťa môžu na letisku prekvapiť.
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa obmedzila prepravu powerbánk a batériových modulov na palubách svojich lietadiel. Hovorca spoločnosti vysvetľuje, že dopravca tak reaguje na nové odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) po sérii požiarov.
Cestujúci musia mať powerbanky buď priamo pri sebe, alebo ich musia uložiť do príručnej batožiny pod sedadlo pred sebou. Spoločnosť prísne zakazuje ich ukladanie do horných odkladacích priestorov. Pre cestujúcich platia tieto obmedzenia:
- Maximálna kapacita: 100 Wh alebo 27 000 mAh.
- Počet kusov: Každý cestujúci si môže vziať maximálne dva kusy.
- Väčšie zariadenia: Ak si chceš vziať silnejšiu powerbanku, musíš vopred informovať aerolinky a získať ich súhlas. V opačnom prípade ti personál nepovolí vziať zariadenie na palubu.
Zákaz nabíjania počas letu
Nové pravidlá prinášajú aj obmedzenia priamo počas letu. Cestujúci si po novom nemôžu nabíjať svoje zariadenia cez informačno-zábavné systémy a nesmú používať vlastné externé batérie na napájanie elektroniky. Mobil si preto nabite ešte pred letom alebo využite výhradne špeciálne USB porty lietadla.
Letecké spoločnosti sprísňujú pravidlá najmä po vážnom požiari juhokórejského lietadla Air Busan z 28. januára 2025. V odkladacom priestore nad hlavami vtedy začala horieť powerbanka a plamene lietadlo značne poškodili. Posádka musela pomocou núdzových sklzov evakuovať všetkých 176 ľudí, pričom 27 osôb utrpelo ľahšie zranenia.
Nové nariadenia musíš dodržiavať nielen v Lufthanse, ale aj u dopravcov Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss a Air Dolomiti.