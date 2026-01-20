Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 20. januára 2026 o 19:20
Čas čítania 0:54

Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
Zdroj: Unsplash/Tim Dennert

Zisti, prečo musíš mať tento predmet pod sedadlom a aké obmedzenia kapacity ťa môžu na letisku prekvapiť.

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa obmedzila prepravu powerbánk a batériových modulov na palubách svojich lietadiel. Hovorca spoločnosti vysvetľuje, že dopravca tak reaguje na nové odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) po sérii požiarov.

Cestujúci musia mať powerbanky buď priamo pri sebe, alebo ich musia uložiť do príručnej batožiny pod sedadlo pred sebou. Spoločnosť prísne zakazuje ich ukladanie do horných odkladacích priestorov. Pre cestujúcich platia tieto obmedzenia:

  • Maximálna kapacita: 100 Wh alebo 27 000 mAh.
  • Počet kusov: Každý cestujúci si môže vziať maximálne dva kusy.
  • Väčšie zariadenia: Ak si chceš vziať silnejšiu powerbanku, musíš vopred informovať aerolinky a získať ich súhlas. V opačnom prípade ti personál nepovolí vziať zariadenie na palubu.

Zákaz nabíjania počas letu

Nové pravidlá prinášajú aj obmedzenia priamo počas letu. Cestujúci si po novom nemôžu nabíjať svoje zariadenia cez informačno-zábavné systémy a nesmú používať vlastné externé batérie na napájanie elektroniky. Mobil si preto nabite ešte pred letom alebo využite výhradne špeciálne USB porty lietadla.

Letecké spoločnosti sprísňujú pravidlá najmä po vážnom požiari juhokórejského lietadla Air Busan z 28. januára 2025. V odkladacom priestore nad hlavami vtedy začala horieť powerbanka a plamene lietadlo značne poškodili. Posádka musela pomocou núdzových sklzov evakuovať všetkých 176 ľudí, pričom 27 osôb utrpelo ľahšie zranenia.

Nové nariadenia musíš dodržiavať nielen v Lufthanse, ale aj u dopravcov Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss a Air Dolomiti.

20. januára 2026 o 9:00 Čas čítania 0:41 PREHĽAD: Cestovanie po Európe sa mení: čakajú nás prísnejšie kontroly, nové povolenia aj vyššie poplatky PREHĽAD: Cestovanie po Európe sa mení: čakajú nás prísnejšie kontroly, nové povolenia aj vyššie poplatky
20. januára 2026 o 8:25 Čas čítania 0:48 Prebytočná elektrina z fotovoltiky nie je zadarmo. Firmám z nej môže vzniknúť daň Prebytočná elektrina z fotovoltiky nie je zadarmo. Firmám z nej môže vzniknúť daň
12. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 4:01 Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
anker, powerbanka
Zdroj: Anker / Propagační materiál
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
dnes o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
dnes o 14:50
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
dnes o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
včera o 12:20
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
dnes o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
14. 1. 2026 5:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
14. 1. 2026 14:33
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Lifestyle news
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
dnes o 17:18
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
dnes o 16:21
Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov
dnes o 15:39
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
dnes o 14:51
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
dnes o 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
dnes o 13:15
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
dnes o 12:27
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
dnes o 11:42
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
dnes o 10:58
Zahraničie Všetko
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
dnes o 12:20
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
Českým showbiznisom a športovým svetom otriasa kauza medzinárodného obchodu s drogami.
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
včera o 17:29
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli
1
včera o 11:26
AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli
PREHĽAD: Cestovanie po Európe sa mení: čakajú nás prísnejšie kontroly, nové povolenia aj vyššie poplatky
dnes o 09:00
PREHĽAD: Cestovanie po Európe sa mení: čakajú nás prísnejšie kontroly, nové povolenia aj vyššie poplatky
„Už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier,“ odkázal Trump Nórsku po neudelení Nobelovej ceny
1
včera o 10:54
„Už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier,“ odkázal Trump Nórsku po neudelení Nobelovej ceny
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
včera o 14:19
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
dnes o 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 3 hodinami
Fico žiada pre Slovensko radikálnu zmenu. Navrhuje päťročné prázdniny od emisných povoleniek
Slovensko Všetko
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 16:50
Sociálna poisťovňa mení pravidlá. Slováci majú povinnosť, ktorú musia splniť do kľúčového termínu
dnes o 16:30
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Zahraničie Všetko
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
dnes o 19:20
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
dnes o 12:20
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
včera o 17:29
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
dnes o 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia