Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 20. januára 2026 o 20:00
Čas čítania 0:43

Fico žiada pre Slovensko radikálnu zmenu. Navrhuje päťročné prázdniny od emisných povoleniek

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fico žiada pre Slovensko radikálnu zmenu. Navrhuje päťročné prázdniny od emisných povoleniek
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Prečítajte si, prečo predseda vlády kritizuje súčasnú agendu Únie a k akým krokom vyzýva európskych lídrov na záchranu našej konkurencieschopnosti.

Slovenský premiér Robert Fico navrhuje radikálne riešenie vysokých cien energií, ktoré ničia európsky priemysel. V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej žiada, aby Únia na štyri až päť rokov prerušila uplatňovanie emisných povoleniek.

Robert Fico pripomenul, že lídri členských štátov už viackrát žiadali Komisiu o konkrétne návrhy na zníženie cien elektriny pre priemysel. Žiaden reálny program však podľa neho doteraz nevznikol.

Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval. Som presvedčený, že k danej téme musíme pristúpiť radikálne,“ uviedol premiér v liste, ktorý zverejnil na sociálnej sieti.

Premiér označil konkurencieschopnosť EÚ za alarmujúcu. Podľa neho musí Únia nabrať odvahu a zmysluplne zredukovať svoje klimatické ciele, ak nechce zlikvidovať strategický priemysel. Ako negatívny príklad spomenul slovenský podnik Slovalco, ktorý pre extrémne ceny elektriny musel v roku 2023 ukončiť výrobu hliníka.

Fico zároveň kritizoval priority Bruselu. Tvrdí, že kým konflikt na Ukrajine a pomoc vo výške 380 miliárd eur „okupujú“ agendu Únie, občania očakávajú rovnakú pozornosť aj pre záchranu európskej ekonomiky. Podľa premiéra je totiž Európska únia bez silnej ekonomiky zraniteľná.

20. januára 2026 o 14:50 Čas čítania 0:43 Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
20. januára 2026 o 14:15 Čas čítania 3:46 Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. januára 2026 o 9:40 Čas čítania 0:38 Nový prieskum ukazuje zhoršenie trhu práce: Firmy sa pripravujú na znižovanie stavov Nový prieskum ukazuje zhoršenie trhu práce: Firmy sa pripravujú na znižovanie stavov
fico
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Robert Fico
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
dnes o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
dnes o 14:50
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
dnes o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
včera o 12:20
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
dnes o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
2
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
14. 1. 2026 5:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
14. 1. 2026 14:33
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Lifestyle news
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
dnes o 17:18
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
dnes o 16:21
Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov
dnes o 15:39
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
dnes o 14:51
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
dnes o 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
dnes o 13:15
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
dnes o 12:27
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
dnes o 11:42
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
dnes o 10:58
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
Firma sa síce pokúsila o reštrukturalizáciu, s cieľom zvrátiť svoj definitívny zánik, ale tento krok jej nepomohol.
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
dnes o 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
dnes o 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
2
10. 1. 2026 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
1
11. 1. 2026 16:31
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
dnes o 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 3 hodinami
Fico žiada pre Slovensko radikálnu zmenu. Navrhuje päťročné prázdniny od emisných povoleniek
Zahraničie Všetko
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
dnes o 19:20
Veľká európska letecká spoločnosť zavádza nové pravidlá, týkajú sa väčšiny cestujúcich. Chce tak predísť možnému požiaru
dnes o 12:20
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
včera o 17:29
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
Slovensko Všetko
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 16:50
Sociálna poisťovňa mení pravidlá. Slováci majú povinnosť, ktorú musia splniť do kľúčového termínu
dnes o 16:30
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
dnes o 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia