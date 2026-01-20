Prečítajte si, prečo predseda vlády kritizuje súčasnú agendu Únie a k akým krokom vyzýva európskych lídrov na záchranu našej konkurencieschopnosti.
Slovenský premiér Robert Fico navrhuje radikálne riešenie vysokých cien energií, ktoré ničia európsky priemysel. V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej žiada, aby Únia na štyri až päť rokov prerušila uplatňovanie emisných povoleniek.
Robert Fico pripomenul, že lídri členských štátov už viackrát žiadali Komisiu o konkrétne návrhy na zníženie cien elektriny pre priemysel. Žiaden reálny program však podľa neho doteraz nevznikol.
„Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval. Som presvedčený, že k danej téme musíme pristúpiť radikálne,“ uviedol premiér v liste, ktorý zverejnil na sociálnej sieti.
Premiér označil konkurencieschopnosť EÚ za alarmujúcu. Podľa neho musí Únia nabrať odvahu a zmysluplne zredukovať svoje klimatické ciele, ak nechce zlikvidovať strategický priemysel. Ako negatívny príklad spomenul slovenský podnik Slovalco, ktorý pre extrémne ceny elektriny musel v roku 2023 ukončiť výrobu hliníka.
Fico zároveň kritizoval priority Bruselu. Tvrdí, že kým konflikt na Ukrajine a pomoc vo výške 380 miliárd eur „okupujú“ agendu Únie, občania očakávajú rovnakú pozornosť aj pre záchranu európskej ekonomiky. Podľa premiéra je totiž Európska únia bez silnej ekonomiky zraniteľná.