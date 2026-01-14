Hoci sa počasie mierne oteplilo, sneh sa na Slovensku bude topiť len pomaly.
Po silnom snežení leží na viacerých miestach Slovenska vrstva snehu, ktorá sa začne topiť len veľmi pomaly. Dôvodom je inverzia, teda situácia, keď teplejší vzduch zostáva vo vyšších vrstvách atmosféry a studený pri zemi, informuje web iMeteo.sk.
Počasie sa tak nebude výrazne otepľovať
Cez deň sa budú teploty pohybovať väčšinou len okolo nuly, približne od −1 do +4 °C. Sneh sa síce bude topiť, ale veľmi pomaly a miestami môže pretrvávať dlhšie.
Teplejší vzduch bude nad naše územie prúdiť do víkendu, no inverzia zabráni jeho účinku pri zemi. Počasie tak zostane sivé, chladné a hmlisté.
Zmena môže prísť na konci týždňa, keď by sa k nám mohol opäť dostať chladnejší vzduch. To by mohlo narušiť inverziu a priniesť viac slnka, no zároveň aj mierne ochladenie.