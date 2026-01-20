Zistite, kedy mráz vyvrcholí a prečo by ste si mali dávať pozor.
Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred vlnou nízkych teplôt a vydal výstrahy, ktoré trvajú od včerajšieho večera do dnes, do deviatej ráno. Zajtra ale môžeme podobný jav čakať zase. Zasiahne naše územie neskoro večer. Meteorológovia vyhlásili výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá od stredy (21. 1. 2026) 23:00 až do štvrtkového rána (22. 1. 2026) 09:00. Arktický vzduch najviac potrápi Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj.
V týchto regiónoch namerajú teplomery miestami minimálnu teplotu vzduchu -15 až -19 °C. Nízke teploty priamo ohrozujú ľudské zdravie a sťažujú fyzické aktivity v exteriéri. Hoci takýto mráz v našich zemepisných šírkach v januári nikoho neprekvapí, stále môže spôsobiť vážne poškodenia organizmu. Lekári preto odporúčajú, aby ste v čase najväčšieho mrazu obmedzili pobyt vonku na minimum.