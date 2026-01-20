Českým showbiznisom a športovým svetom otriasa kauza medzinárodného obchodu s drogami.
Zverejnili podrobnosti prípadu, v ktorom figuruje aj známy zápasník Karlos Vémola. Zločinecká skupina podľa polície pašovala drogy v kamiónoch s detským hračkami do Veľkej Británie, Česka a Ruska, informuje portál idnes.cz.
Hlavným organizátorom má byť muž, ktorého česká polícia zadržala koncom minulého roka. Samotného Vémolu policajti zatkli krátko pred Vianocami a na slobodu sa dostal až 19. januára po zaplatení vysokej kaucie.
Polícia však priamo neuvádza, kto je hlavný organizátor akcie.
Vyšetrovanie odhalilo sériu pašeráckych akcií:
- Apríl 2020: Kontrola zastavila kamión s detskými hračkami, v ktorom policajti zaistili 50 kg kokaínu. Dovoz koordinoval jeden z obvinených Čechov v spolupráci s cudzincom Chrisom M.
- Máj 2020: Rovnaká skupina zorganizovala pašovanie ďalších 37 kilogramov kokaínu.
- Jún 2020: Britská polícia zadržala Chrisa M., ktorého súd neskôr odsúdil na 20 rokov väzenia.
Polícia pripisuje hlavnému organizátorovi prechovávanie 34 kg kokaínu, ktorý mal predávať po stovkách gramov. Skupina údajne pripravovala aj dovoz dvoch kíl drogy z Ruska a 120 kg kokaínu z Južnej Ameriky. Väčšinu drog gang distribuoval do zahraničia, menšia časť skončila na českom trhu.
Z piatich obvinených osôb zostávajú traja vo väzbe. Súd prepustil dvoch mužov vrátane Karlosa Vémolu na kauciu, takže na rozsudok počkajú na slobode. Portál Novinky.cz uvádza, že zápasník musel zaplatiť kauciu vo výške 15 miliónov korún (približne 600 000 eur). Vémola po prepustení vyhlásil, že nechápe, ako a prečo sa za mrežami vôbec ocitol.