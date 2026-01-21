Hlavné témy
redakcia
dnes 21. januára 2026 o 5:55
Čas čítania 0:42

KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké

KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké

Výška sa odvíja od počtu rokov vo firme a spôsobu ukončenia pracovného pomeru.

Zamestnanci, ktorí dostanú výpoveď z organizačných dôvodov alebo pre zdravotný stav, môžu získať odstupné. Ak s prepustením súhlasia aj dohodou, nárok im zostáva.

Výška odstupného sa líši podľa počtu odpracovaných rokov – maximum je až päťnásobok priemerného mesačného zárobku. Zamestnávateľ ho vypláca spolu s výplatou alebo v inom termíne, ak sa s pracovníkom dohodne, informuje Finsider

Zamestnanec môže dostať odstupné aj opakovane počas kariéry, no musí mať platnú pracovnú zmluvu. Niektoré firmy ponúkajú odstupné aj nad rámec zákona – ak je to dohodnuté v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Iný prípad je odchodné, ktoré sa vypláca len raz – pri odchode na dôchodok alebo invaliditu. Musí ísť o ukončenie pracovného pomeru a následnú žiadosť o dôchodok do 10 dní.

Kalkulačku na výpočet odstupného nájdeš na tomto linku.

kalkulacka odstupne
Zdroj: Finsider

Odchodné je minimálne vo výške jedného platu, no môže byť aj vyššie. Firma ho vypláca len v prípade, ak pracovníka neprepustili pre úmyselný trestný čin. Ide o mzdový nárok, ktorý možno vymáhať aj súdnou cestou. Mnohí si tieto dva pojmy mýlia, no v praxi ide o odlišné situácie a nároky.

