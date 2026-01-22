Hovorca polície tvrdí, že podrobnosti poskytnú po tom, ako to umožní procesná situácia.
Policajti vykonávajú v meste Pezinok rozsiahlu protidrogovú akciu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že ďalšie podrobnosti poskytnú po tom, ako to umožní procesná situácia.
„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti,“ spresnil.
V tejto chvíli podľa hovorcu nie je pre prebiehajúce procesné úkony možné poskytnúť bližšie informácie. „Ďalšie podrobnosti poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ avizoval.
