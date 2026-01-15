Sociálna poisťovňa spustí v najbližších rokoch rozsiahlu operáciu, počas ktorej prepočíta dôchodky takmer miliónu seniorov.
Sociálna poisťovňa automaticky upraví sumy dôchodkov tak, aby do nich spravodlivo započítala obdobie starostlivosti o dieťa. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka, má za cieľ férovejšie ohodnotiť rodičov, ktorí sa starali o deti v zákonom stanovenej dobe, informuje portál o peniazoch.
Poistenci nemusia podávať žiadne žiadosti ani úrad kontaktovať. Zákon stanovuje poisťovni päťročnú lehotu na prepočet a zhodnotenie týchto období. Prvé písomné rozhodnutia začne rozposielať klientom v januári 2027.
Ak vám úrad priznal dôchodok v roku 2026, určil ho ešte „po starom“. Tieto prípady začne Sociálna poisťovňa prepočítavať takisto v roku 2027. Od tohto dátumu už bude suma dôchodku so zohľadnením starostlivosti o dieťa podliehať novým predpisom.
Kto má na prepočet nárok?
Poisťovňa novým spôsobom preverí dôchodky priznané od 1. januára 2004. Celkovo prepočíta penzie takmer miliónu dôchodcov, pričom zvýšenie sumy odhaduje u približne 400-tisíc z nich.
Hlavné podmienky:
- Pracovná história: Obdobie starostlivosti o dieťa (do 3 rokov) úrad započíta, ak poistenec počas života pracoval aspoň tak dlho, ako trvala starostlivosť o dieťa.
- Výnimka: Pri invalidnom dôchodku túto podmienku splniť nemusíte.
- Ochrana poistenca: Obdobie starostlivosti o dieťa do 3 rokov (alebo do 18 rokov pri nepriaznivom zdravotnom stave) poisťovňa nezohľadní, ak by malo na výslednú sumu negatívny vplyv.
Štát garantuje výhodnejšiu sumu a doplatky
Seniori sa nemusia obávať, že by o peniaze prišli. Štát bude roky starostlivosti naďalej hodnotiť aj podľa súčasných pravidiel. Poisťovňa porovná oba výpočty a poistencovi prizná tú sumu, ktorá je preňho výhodnejšia.
Hoci lehota na prepočet trvá až do konca roka 2031, nikto nebude stratový. Ak poisťovňa zistí nárok na vyšší dôchodok, peniaze doplatí spätne od 1. januára 2026.
Poisťovňa bude postupovať v niekoľkých vlnách:
- Od najstarších poberateľov po najmladších.
- Od jednoduchších prípadov k zložitejším.
Každý dôchodca dostane písomné rozhodnutie o výsledku prepočtu priamo do svojej poštovej schránky.