Danko si myslí, že Slovensko by malo postupovať inak. So spoluprácou s USA nesúhlasí.
Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že o téme výstavby nového jadrového bloku na Slovensku by sa malo rokovať aj s inými štátmi ako USA. Netreba podľa neho zo spolupráce vylučovať napríklad francúzske spoločnosti.
Argumentuje, že v súčasnej situácii súvisiacej s krokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa by bolo európske riešenie najlepším.
Vyplýva to z jeho vyjadrenia k otázke o dohode medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Je nesporným fakt, ktorý musíme uznať premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), že Slovensko má ekonomickú a právnu výhodu v tom, že máme schválené všetky procesy na výstavbu atómových blokov. To je dnes cena zlata, lebo prejsť všetkými procesmi, to niečo stojí. Je jasné, že najlepší aj najlacnejší dodávateľ by bol ruský partner. Ak však chceme diverzifikovať a rozložiť partnerstvo, tak máme na výber kórejské, francúzske, americké spoločnosti. Ja mám za to, že ešte stále nedošlo k podpisu finálnej zmluvy. (...) Ja by som nevylúčil z kooperácie francúzske spoločnosti, pretože by to bolo v stave a v politike, ktorú dnes predvádza Trump, asi to najlepšie riešenie - európske riešenie,“ poznamenal Danko s tým, že Fico o prípadnej spolupráci s americkými spoločnosťami rozhodol sám, bez koaličných partnerov.
Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) si taktiež myslí, že Slovensko by sa malo v otázke výstavby jadrového bloku pozrieť aj na iných partnerov. „Ja by som sa opýtal, že či je v tejto situácii vlastne americká linka tá najlepšia,“ podotkol.
V súvislosti s vyjadreniami Danka poukázal na nezhody v zásadnej geopolitickej otázke v rámci koalície. Dubéci zároveň kritizoval Ficove rokovanie s Trumpom a hovoril o zlom načasovaní. Upozornil pritom na hrozbu americkej hlavy štátu uvalenia ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho zámer s Grónskom. Opätovne tlmočil svoje výhrady k zahraničnej politike súčasnej vlády. Mrzí ho, že viaceré stretnutia Fica so zahraničnými politikmi pre Slovensko nič nepriniesli. Zároveň si myslí, že slovenský premiér bojkotuje európske partnerstvá.