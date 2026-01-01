ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica

Od januára sa zvyšuje veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov.
Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od začiatku tohto roka zvyšuje. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči až od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára.
„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý za novelou stojí.
Úprava zároveň odstraňuje duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom po novom budú akceptovať aj preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, ak ju absolvovali v roku, v ktorom im vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.
Limit rýchlosti chôdze na 6 km/h
Novela tiež stanovuje hodnotu rýchlosti chôdze, a to na najviac šesť kilometrov za hodinu. Táto zmena by mala zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Vážny ju odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ povedal.