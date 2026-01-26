Dodávky budú ukončené od 1. apríla 2026.
Liečivý prípravok Tantum Verde Eucalyptus 20x3 mg sa prestane dodávať na slovenský trh. Podľa oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv budú jeho dodávky ukončené od 1. apríla 2026, informuje web adc.sk.
Liek, ktorý je dostupný bez lekárskeho predpisu, dodáva na Slovensko výrobca Angelini Pharma. Dôvod stiahnutia z predaja zatiaľ úrad neuviedol.
26. januára 2026 o 12:26 Čas čítania 0:22 Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
26. januára 2026 o 9:26 Čas čítania 0:42 REBRÍČEK: Toto sú v roku 2026 najsilnejšie armády sveta. Slovensko si polepšilo, Británia naopak klesla