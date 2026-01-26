Hlavné témy
TASR
dnes 26. januára 2026 o 19:43
Čas čítania 2:38

Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Na otázky prokurátora odmietol odpovedať.

Daniel Bombic, obžalovaný najmä pre viaceré extrémistické trestné činy, vypovedal v pondelok pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku. Vyhlásil, že je nevinný vo všetkých bodoch obžaloby, s tým, že žiadny zo skutkov v nej uvedených nie je trestným činom. Pred súdom vypovedal aj poškodený Martin Štromajer, o ktorom mal Daniel Bombic podľa obžaloby písať rôzne hanlivé príspevky. Proces má pokračovať vo štvrtok (29. 1.).

Najprv sa Daniel Bombic vyjadril k znaku OK, vytvorenému palcom a ukazovákom do kruhu so zvyšnými vystretými prstami. Obžalovaný podotkol, že dané gesto používa od detstva, takisto ho používa pre svojich fanúšikov, aby sa o neho nebáli.

K poškodenému Štromajerovi uviedol, že ten ho začal na internete šikanovať prvý. O publikácii Protokoly sionských mudrcov dodal, že k nej nemá čo povedať, keďže je verejne dostupná. Obžalovaný zároveň odmietol odpovedať na otázky prokurátora.

Obhajca hovorí o mediálnej objednávke

Výpovedi Daniela Bombica predchádzalo niekoľkohodinové vyjadrenie jeho obhajcu Davida Lindtnera k podanej obžalobe. V ňom označil celý proces za inscenovaný a politicky motivovaný, ktorého snahou je od začiatku kriminalizovať osobu obžalovaného. „Tento proces vykazuje všetky prvky politického procesu, koná sa na politickú a mediálnu objednávku, a to je podstata. Čo sa týka obžaloby, tú my absolútne odmietame,“ uviedol pred novinármi Lindtner.

Obhajca takisto na začiatku pojednávania podal dva procedurálne návrhy. Jedným z nich žiadal vylúčiť niektoré médiá z účasti na pojednávaní z dôvodu, že v minulosti publikovali články, ktoré podľa Lindtnera porušovali právo Daniela Bombica na spravodlivý proces a prezumpciu neviny.

Druhým návrhom žiadal Lindtner prerušiť trestné stíhanie z dôvodu, aby sudkyňa podala podnet na začatie konania pred Ústavným súdom SR o súlade ustanovenia Trestného zákona, ktoré definuje extrémistický materiál, s Ústavou SR. Oba návrhy súd zamietol. Lindtner takisto predložil žiadosť o prepustenie z väzby obžalovaného.

Poškodeného nazval „sluhom sionistov“, zverejnil jeho adresu

Na pondelkovom pojednávaní vypovedal aj poškodený Štromajer. Celý konflikt s obžalovaným sa začal podľa jeho slov jeho chybou, teda tým, že stlačil tlačidlo sledovať na účte Daniela Bombica na sociálnej sieti. Podľa poškodeného nasledoval krátky rozhovor medzi nimi.

Daniel Bombic sa mal Štromajera opýtať, prečo ho chce sledovať. Štromajer tvrdil, že chcel obžalovaného sledovať, pretože sa dopočul, že sa Daniel Bombic hanlivo vyjadruje o jeho bývalých kolegoch. Obžalovaný sa mal o poškodenom prvýkrát vyjadriť pred niekoľkými rokmi.

Podľa Štromajera sa o ňom obžalovaný vyjadroval dehonestujúco. „Daniel Bombic sa ma snažil vykresliť ako sluhu sionistov, prirovnával ma k rôznym zvieratám, prisudzoval mi nadprirodzené schopnosti,“ opísal Štromajer. Doplnil, že Daniel Bombic sa o ňom prestal vyjadrovať až po jeho príchode z Veľkej Británie na Slovensko. Ozrejmil, že trestné oznámenie na Daniela Bombic podal až vtedy, keď zverejnil jeho adresu, čím sa poškodený podľa svojich slov začal cítiť ohrozený.

Ovplyvnil aj život jeho rodiny

Štromajer podotkol, že mu príspevky Daniela Bombic o ňom zmenili život. On aj jeho rodina boli podľa jeho slov v strese. „Vykrikovali nám ľudia pod oknami, že máme vyliezť von. Kričali na mňa, že som hacker, rôzne posmešky a nadávky. Takisto sa mi prostredníctvom správ vyhrážali desiatky ľudí,“ demonštroval Štromajer.

V dôsledku príspevkov Daniela Bombica poškodeného podľa jeho slov vyhodili aj z práce. Poškodený však náhradu škody nežiada. Jeho právna zástupkyňa na začiatku pojednávania uviedla, že pre poškodeného ostáva prioritou morálne zadosťučinenie.

Na Slovensku ho eskortovali pred rokom

Prokurátor podal obžalobu na Daniela Bombica začiatkom júla minulého roka pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch. Obžaloba sa týka najmä extrémistických trestných činov. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel Bombic dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

Daniela Bombic, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Minulý rok v decembri zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Daniela Bombica proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Rovnako zamietol aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.

