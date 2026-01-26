Jej výška bude závisieť od dodávateľa tepla a cien schválených na rok 2026.
Domácnosti, ktoré bývajú v bytových domoch napojených na centrálne zásobovanie teplom (CZT) a splnia podmienky energopomoci, dostanú pomoc vo forme energopoukážky. Pri teple sa však výška pomoci líši podľa dodávateľa tepla a ceny, ktorú mu na rok 2026 schválil ÚRSO.
Štát určí hodnotu poukážky podľa množstva dodaného tepla pre celý bytový dom a podľa cien v danej lokalite. Energopoukážka príde poštou v dvoch častiach, prvá v januári 2026 a druhá v júli 2026.
Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie si prečítaš v tomto článku.
