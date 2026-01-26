Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 26. januára 2026 o 16:42
Čas čítania 0:21

POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
Zdroj: PxHere

Jej výška bude závisieť od dodávateľa tepla a cien schválených na rok 2026.

Domácnosti, ktoré bývajú v bytových domoch napojených na centrálne zásobovanie teplom (CZT) a splnia podmienky energopomoci, dostanú pomoc vo forme energopoukážky. Pri teple sa však výška pomoci líši podľa dodávateľa tepla a ceny, ktorú mu na rok 2026 schválil ÚRSO.

Štát určí hodnotu poukážky podľa množstva dodaného tepla pre celý bytový dom a podľa cien v danej lokalite. Energopoukážka príde poštou v dvoch častiach, prvá v januári 2026 a druhá v júli 2026.

Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie si prečítaš v tomto článku.
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
25. januára 2026 o 15:19 Čas čítania 0:46 Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026 Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
25. januára 2026 o 8:09 Čas čítania 0:48 Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
radiator, kurenie
Zdroj: PxHere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
dnes o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 10:56
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
dnes o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
dnes o 12:26
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
1
dnes o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Lifestyle news
Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
pred 2 hodinami
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
pred 3 hodinami
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
pred 3 hodinami
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
dnes o 15:35
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
dnes o 14:52
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
dnes o 14:04
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
dnes o 13:17
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
dnes o 12:39
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
dnes o 11:51
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
dnes o 11:04
Slovensko Všetko
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
dnes o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
Dodávky budú ukončené od 1. apríla 2026.
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
dnes o 13:13
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
dnes o 14:14
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
dnes o 12:26
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
pred 22 minútami
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
Kauza vraždy Jána Kuciaka: Súd pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz
pred 3 hodinami
Kauza vraždy Jána Kuciaka: Súd pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
dnes o 06:30
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
včera o 10:50
Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
dnes o 08:41
Výrobca z Tatier čelí konkurzu po rokoch strát. Firma dnes funguje už len s poslednými zamestnancami
pred hodinou
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Slovensko Všetko
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
dnes o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 3 hodinami
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
dnes o 13:13
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
pred hodinou
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Zhrnuli sme dôležité zmeny, ktoré začnú platiť už o pár mesiacov.
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
1
dnes o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia