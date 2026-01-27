Sneženie sa najskôr očakáva na severe a východe krajiny, neskôr aj na Záhorí.
Po krátkom oteplení a odmäku sa môže zima na Slovensko opäť rýchlo vrátiť. Teplejší vzduch, ktorý k nám dorazil počas víkendu, vydrží len niekoľko dní a už čoskoro ho môže vystriedať výrazné ochladenie, informuje web iMeteo.sk.
Nad severnou a východnou Európou sa stále drží chladný vzduch a stačí menšia zmena v rozložení tlakových útvarov, aby sa dostal aj nad naše územie. Podľa najnovšej predpovede by sa to mohlo stať už v najbližších hodinách.
Zrážky sa postupne začnú meniť na sneh
Už zajtra večer by mala nad Slovensko postúpiť tlaková níž z oblasti Jadranu. Spočiatku prinesie dážď, no zároveň začne od severu prúdiť studený vzduch, ktorý spôsobí, že sa zrážky budú meniť na sneh.
Sneženie sa najskôr očakáva na severe a východe krajiny, neskôr aj na Záhorí. V noci na štvrtok by mohlo snežiť na väčšine územia, výnimkou môže byť Podunajská nížina. V nasledujúcich dňoch hrozí ďalšie ochladenie a dokonca návrat celodenných mrazov.
Vývoj počasia je však veľmi premenlivý a situácia sa môže ešte zmeniť. Meteorológovia preto odporúčajú sledovať aktuálne predpovede.