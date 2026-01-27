Návrh novely zákona o DPH je zatiaľ v pripomienkovom konaní.
Od apríla 2026 by mohli podnikateľov čakať výrazné zmeny v oblasti DPH. Ministerstvo financií plánuje sprísniť podmienky registrácie za platiteľa dane, rozšíriť dôvody na jej zrušenie a dať finančnej správe nové možnosti, ako sledovať rizikové firmy.
Zmeny majú pomôcť v boji proti daňovým únikom, no môžu zároveň zvýšiť administratívnu záťaž a skomplikovať situáciu aj poctivým či začínajúcim podnikateľom. Návrh novely zákona o DPH je zatiaľ v pripomienkovom konaní.
DPH už nebude len formalitou
Jednou z hlavných noviniek je, že registrácia na DPH už nebude len formalitou. Pri dobrovoľnej registrácii bude musieť podnikateľ preukázať, že reálne podniká alebo sa na podnikanie pripravuje. Daňový úrad bude môcť žiadať ďalšie podklady a preverovať činnosť firmy aj v praxi, nielen na základe predložených dokumentov.