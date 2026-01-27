Pri posudzovaní nároku sa berú do úvahy príjmy všetkých ľudí žijúcich v jednej domácnosti, aby štát zistil, či domácnosť dokáže dlhodobo uhrádzať náklady na energie.
Energetickú domácnosť tvoria všetky osoby, ktoré majú nahlásený trvalý pobyt na rovnakej adrese. Pri posudzovaní nároku sa berú do úvahy príjmy všetkých týchto ľudí, aby štát zistil, či domácnosť dokáže dlhodobo uhrádzať náklady na energie. Nezáleží pritom na tom, či osoby na danej adrese skutočne bývajú.
Príklad: Rodičia žijú v rodinnom dome, dcéra študuje v Bratislave a syn pracuje v Nitre, no obaja majú stále trvalý pobyt u rodičov. Pri posudzovaní energetickej domácnosti sa započítajú príjmy všetkých štyroch členov.
Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie si prečítaš v tomto článku.
24. januára 2026 o 11:31 Čas čítania 0:36 Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie